Жители города жалуются на работу СпецЦОНа и говорят, что с прошлой пятницы не могут получить водительское удостоверение. Потому что кабинет для сдачи теоретических знаний ПДД не работает. Однако регистрация граждан на получение услуги продолжается.

Между тем, в филиале госкорпорации «Правительства для граждан» по ЗКО сообщили, что за тестирование отвечает ТОО “Ой-lan”. За сбои в программе тоже отвечают они.

- С утра программа работала, но снова дала сбой. Мы не может отменить регистрацию, это наша работа. К тому же люди регистрацию проходят в режиме онлайн. С нашей стороны проблем нет. Это сбои организации, которая занимается тестированием, - говорится в сообщении.

Оператор экзаменационного класса ТОО "Ой-lan" Аслан Досмурзиев говорит, что программа не работает уже пять дней. Сдать теоретический экзамен не возможно.

- Мы совместно со СпеЦоном открыли акт. Наш головной сервер, который находится в Астане в курсе всех сбоев. Восстановительные работы ведутся удаленно. Пока мы не можем сказать когда программа заработает. Всем обратившимся кандидатам мы говорим, что бы они звонили в Call - центр 1414, они знают о проблеме, - сказал Аслан Досмурзиев.

Напомним, что в июне технический сбой давала база МВД. Автовладельцы не могли получить услуги СпецЦона.