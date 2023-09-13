Apple представила линейку смартфонов iPhone 15, iPhone 15 Pro и другие новые устройства на ежегодной осенней презентации.

Трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании, передает Tengri Life.

iPhone 15 и 15+

Фото с сайта apple.com

Сначала компания рассказала про базовые модели. В них изменений не так много - некоторые "фишки" iPhone 15 и iPhone 15 Plus унаследовали у смартфона прошлого поколения - iPhone 14 Pro. Например, разрез Dynamic Island. Теперь эта особенность теперь будет у всех смартфонов Apple.

Фото с сайта apple.com

Диагональ экрана iPhone 15 - 6,1 дюйма, а iPhone 15 Plus — 6,7 дюйма. Яркость дисплея составляет 2000 нит, что в два раза больше, чем у предыдущих моделей.

Смартфон выпускается в пяти цветах: розовый, черный, белый, желтый и светло-зеленый. Корпус смартфона выполнен из алюминия с закругленными гранями, спереди и сзади стекло.

Фото с сайта apple.com

Базовые девайсы имеют по две камеры - стандартная и сверхширокоугольная. При этом основная камера имеет разрешение 48 мегапикселей и поддерживает цифровой двукратный зум. Аналогичный режим съемки уже демонстрировали в iPhone 14 Pro.

Работают новые айфоны под управлением чипа Apple A16 Bionic. В компании поработали над оптимизацией и энергоэффективностью, за счет чего теперь айфоны "могут работать целый день без подзарядки".

Также сюда интегрировали новейший чип U2. Он же используется и в новых Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra.

Фото с сайта apple.com

Коротко про все новые функции iPhone 15/15 Plus:

Смартфон ожидаемо теперь заряжается через порт USB-C, а не Lightning. Таким образом, теперь одним проводом можно заряжать iPhone, iPad и Macbook.

Стоимость iPhone 15 составит 799 долларов, iPhone 15 Plus с увеличенным экраном — 899 долларов.

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Далее Apple показала iPhone 15 Pro и 15 Pro Max — "самые профессиональные смартфоны компании в истории". Корпуса смартфонов выполнены из титана — очень прочного, но легкого материала. В Apple отметили, что такой титан используют в марсоходах.

Фото с сайта apple.com

Благодаря использованию титана iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max станут самыми легкими Pro-смартфонами Apple. Диагональ экрана iPhone 15 Pro — 6,1 дюйма, а iPhone 15 Pro Max — 6,7 дюйма. У обоих смартфонов рекордно тонкие рамки дисплея среди смартфонов Apple.

Фото с сайта apple.com

Pro-модели выйдут в четырех цветах.

Apple уберет из iPhone 15 Pro традиционный физический переключатель режимов звука. Его заменит специальная кнопка Action Button, на которую можно назначать различные действия.

Фото с сайта apple.com

В Apple заявили, что производительность iPhone 15 Pro и Pro Max в играх будет значительно выше, чем у предыдущих смартфонов - за производительность смартфонов отвечает мощный чип A17 Pro, который содержит 19 миллиардов транзисторов.

Apple оснастила iPhone 15 Pro и 15 Pro Max основной камерой с разрешением 48 Мп и увеличенным сенсором. Владельцы смартфонов смогут делать ProRAW-снимки без сжатия.

Фото с сайта apple.com

Ультраширокоугольную камеру улучшили по всем характеристикам по сравнению с предыдущими моделями. Она поддерживает дополнительные варианты съемки и макросъемку.

Смартфоны получат возможность снимать 3D-видео для последующего просмотра на гарнитуре Vision Pro.

Фото с сайта apple.com

Все характеристики iPhone 15 Pro и 15 Pro Max на одном изображении.

Фото с сайта apple.com

Цена iPhone 15 Pro — от 999 долларов, а iPhone 15 Pro Max — от 1199 долларов. Предварительные заказы откроются 15 сентября, а продажи — 22 сентября.

В сентябре прошлого года iPhone 14 появился в продаже в Казахстане.