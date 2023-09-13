Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области во время оперативно-розыскных мероприятий задержали 29-летнего жителя ЗКО. Мужчина подозревается в причастности к незаконному обороту синтетических наркотиков на территории города, передает Polisia.kz.

- При обыске у подозреваемого изъято 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, а также при осмотре места жительства найдено 3 зип-пакета с белым порошкообразным веществом. При проведении проверки установлено, что подозреваемый прибыл в Атырау в августе в целях трудоустройства. По заключению экспертизы выяснилось, что изъятые вещества представляют собой синтетические наркотики, общей массой 447,89 грамма и составляют 1500 доз. В настоящее время подозреваемый задержан, применена мера пресечения в виде содержания под стражей, - говорится в сообщении.

