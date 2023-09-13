На данной площадке можно будет приобрести специальную атрибутику, аниме, комиксы, книги, изделия ручной работы или необычные товары. Планируется участие более 150 авторов из разных стран мира, а также презентация новинок и эксклюзивов.

Среди авторов казахстанских комиксов, которые будут представлены аудитории фестиваля, следующие участники:

- Галым Байтук – известный в РК общественный деятель, первый проректор, заместитель председателя Правления НАО «Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова – представит комикс «Шокан. Путешествия во времени», разработанный в стиле фэнтези об известной в мире исторической личности, путешественнике, разведчике – Шокане Уалиханове. Комикс призван создать нового уникального героя из Центральной Азии, способного стать частью мировой индустрии комиксов и кино, поскольку имеется нехватка популярных персонажей из данного региона. В настоящее время готовится к изданию первый выпуск комиксов под названием «Шокан и жестокий наместник Кашгара».

- Абылай Кусаинов, соавтор комикса Survival Street, подробно расскажет о своем творчестве, а также проведет мастер-класс по рисованию комиксов. Survival Street - мрачное постапокалиптическое переосмысление «Улицы Сезам», выпущенное Dark Horse Comics - одним из крупнейших независимых издательств в США. Сценаристом комикса является заслуженный автор Джеймс Асмус, который работал над такими проектами, как X-Men, Deadpool и Wolverine Marvel Comics.

- Магира Тлеубердина (художница, также известная под ником Magnificum) представит участникам фестиваля комикс «Мерген». Комикс основан на казахских сказках и легендах, он повествует о великом батыре по имени Мерген, который вернувшись с войны, ищет спокойной жизни, но вновь должен вернуться к битвам, защищая народ уже от сверхъестественных врагов.

- Мадибек Мусабеков совместно с Meloman Publishing представит комикс «Алтын Адам» в совершенно новой обложке и на казахском языке. По сюжету, «в Средней Азии правит царица Томирис, объединившая под своим крылом шесть сакских племен. Но миру, который она долгие годы строила, грозит новая опасность - Царь Персии Кир решил покорить Вольную Степь. Теперь только Золотой воин, защитник Степи, способен остановить врага...». Также Мадибек проведет мастер-класс по созданию обложки для комикса.

- Алибек Кожагельдиев – комиксист и раскадровщик кино, музыкальных клипов и рекламы – представит комикс «Мы не супергерои». Это история про мальчика и девочку-пятиклашек, которые случайно обретают суперспособности, в результате чего у них начинаются неприятности. Особенность сторителлинга в произведении заключается в том, что у комикса два рассказчика – и читатель может посмотреть на одни и те же события с разных точек зрения. Отметим, что Алибек был художником-раскадровщиком на таких проектах, как фильм Айсултана Сеитова «ҚАШ», фильм Олжаса Баялбаева «Взаперти», сотрудничал с Димашем Кудайбергеном, Jah Khalib и др.

- Ринат Ахмедияров (сценическое имя Eri Kunsai) – художник-комиксист и мультипликатор из Западно-Казахстанской Области, города Уральск. Основатель Kunsai Studio. Ахмедияров презентует на Аллее авторов комикс под названием Besqonaq, который рассказывает историю о бесстрашном кыпчакском батыре, чья память окутана пеленой забвения и которому предначертано судьбой оказаться в рабстве. Однако, в один судьбоносный день его мир перевернулся вверх ногами.

Добавим, Comic Con Astana - международный фестиваль, посвященный индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры.

Хедлайнерами мероприятия выступают актеры из «Стражей Галактики» Шон Ганн и Майкл Рукер, а также актер из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» Александр Кузнецов.

Масштабное событие пройдет в столице РК с 15 по 17 сентября.

Билеты можно приобрести на официальном сайте проекта - www.comicconastana.kz, а также с помощью сервисов ticketon.kz, sxodim.kz, iticket.kz и Яндекс Афиша.

Мероприятие состоится в Конгресс-центре по адресу: ул. Сауран, 44.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ:

Дмитрий Гордиенко

+7 701 216 88 62

Жамиля Хангельдина

+7 701 741 1007

E-mail: media@comicconastana.kz