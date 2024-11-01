Казахстанских водителей предупреждают об опасности на трассах девяти областей

таких регионах, как Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская и область Абай, местами прогнозируются дожди. В свою очередь, Акмолинская, Северо-Казахстанская и Западно-Казахстанская области могут столкнуться с дождем, переходящим в снег.

По информации пресс-службы АО «Национальная компания «КазАвтоЖол», в девяти областях Казахстана ожидается ухудшение погодных условий.

В таких регионах, как Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская и область Абай, местами прогнозируются дожди. В свою очередь, Акмолинская, Северо-Казахстанская и Западно-Казахстанская области могут столкнуться с дождем, переходящим в снег.

Национальная компания настоятельно призывает водителей соблюдать правила безопасности на дорогах и учитывать возможные изменения в погодных условиях. Это особенно важно, учитывая, что ухудшение погоды может повлиять на видимость и состояние дорожного покрытия, увеличивая риск аварий.

Для получения актуальной информации о состоянии дорог, казахстанцы могут обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.

Напомним, директор филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО Тлеген Шапанов озвучил сезонный прогноз погоды на холодный период года в Западно-Казахстанской области.

Также ученые Гарвардского и Бостонского университетов сделали тревожное заявление о предстоящей зиме 2025 года, которая может стать самой холодной за последние десятилетия. Согласно их прогнозам, жителям планеты предстоит столкнуться с невероятно суровыми холодами и климатическими аномалиями.