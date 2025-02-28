Казахстанцы массово жалуются на китайские автомобили

Больше всего обращений поступило из Астаны и Алматы.

Комитет по защите прав потребителей сообщил, что китайские автомобили становятся всё более востребованными среди казахстанцев. Однако вместе с ростом продаж увеличивается и число жалоб на их качество. В 2024 году комитет и его региональные департаменты получили 57 обращений, связанных с такими авто. Это почти 10% от всех жалоб на автомобили (всего зарегистрировано 144 обращения).

Какие проблемы чаще всего возникают?

Владельцы жалуются на:

неисправности двигателя и коробки передач,

проблемы с электроникой и системой охлаждения,

несоответствие заявленным характеристикам.

В каких регионах жалоб больше всего?

Больше всего обращений поступило из Астаны и Алматы. Здесь комитет не только участвовал в судебных разбирательствах, но и помогал решить споры мирным путём — расторгнуть договор, вернуть деньги или обменять автомобиль.

В ряде областей тоже были обращения, и суммы споров доходили до миллионов тенге:

Акмолинская область (2 жалобы) — споры на суммы до 9,99 млн тенге, замена двигателей.

(2 жалобы) — споры на суммы до 9,99 млн тенге, замена двигателей. Алматинская область (3 жалобы) — один автомобиль обменяли, по двум другим вернули деньги.

(3 жалобы) — один автомобиль обменяли, по двум другим вернули деньги. Актюбинская область (1 жалоба) — суд присудил выплатить владельцу свыше 16 млн тенге.

(1 жалоба) — суд присудил выплатить владельцу свыше 16 млн тенге. Атырауская область (5 жалоб) и Восточно-Казахстанская область (4 жалобы) — проведены проверки, предписания, разъяснительная работа. В одном случае удалось вернуть 7,04 млн тенге.

(5 жалоб) и (4 жалобы) — проведены проверки, предписания, разъяснительная работа. В одном случае удалось вернуть 7,04 млн тенге. Западно-Казахстанская область (4 жалобы) — вернули 7,1 млн тенге.

(4 жалобы) — вернули 7,1 млн тенге. Павлодарская область (4 жалобы) — суд обязал выплатить 11 млн тенге.

(4 жалобы) — суд обязал выплатить 11 млн тенге. Шымкент (5 жалоб) — в большинстве случаев деньги вернули, но одно дело ещё рассматривается в суде.

В некоторых регионах, например в Абайской, Жамбылской и Кызылординской областях, официальных жалоб не поступало, но потребители обращались за консультацией. Несмотря на нарекания, автомобили из Китая продолжают привлекать казахстанцев. Они дешевле многих аналогов, имеют широкий модельный ряд, оснащены современными технологиями и продаются через активно развивающуюся дилерскую сеть.

Как защитить свои права?

Если у автомобиля обнаружены дефекты, сначала нужно отправить письменную претензию продавцу. В большинстве случаев это помогает решить проблему без суда. Если ответа нет в течение 10 рабочих дней или продавец отказывается идти на встречу, можно обратиться в территориальный департамент КЗПП. Там помогут оформить жалобу, а при необходимости – представят интересы в суде. Подать обращение можно через систему «Е-otinish» либо обратившись в региональный департамент КЗПП. Номера горячих линий по вопросам защиты прав потребителей в регионах можно на сайте КЗПП МТИ РК.



