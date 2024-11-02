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Социум

«КазАвтоЖол» увеличил запасы противогололедных материалов

Чтобы бороться со снегом, компания модернизировала более 2,5 тысяч единиц техники
Жулдызхан Хасангалиева
«КазАвтоЖол» увеличил запасы противогололедных материалов

Казахстанские дороги этой зимой будут защищать от льда противогололедными материалами. В этом году их запасли гораздо больше, чем в прошлом, сообщается в телеграмм-канале АО «ҚазАвтоЖол». Глава нацкомпании Дархан Иманашев сообщил, что подготовлено более 60 тысяч тонн соли, около 100 тысяч кубометров песка, 4 тысячи вагонов отсева и более одной тысячи тонн химических реагентов. Также, чтобы бороться со снегом, компания модернизировала более 2,5 тысяч единиц техники и добавила около 250 новых машин. Вдоль дорог установили более 70 километров снегозащитных заборов.

— В 2023 году для содержания дорог республиканского значения было приобретено 389 единиц новой дорожной техники, а в текущем году еще 140 единиц. В настоящее время, с учетом приобретенной и арендованной техники, оснащенность составляет 39%, или 1718 единиц от нормативного уровня. Работа по увеличению численности и модернизации парка продолжается, — сообщил председатель правления АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев.

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