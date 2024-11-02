«КазАвтоЖол» увеличил запасы противогололедных материалов

Казахстанские дороги этой зимой будут защищать от льда противогололедными материалами. В этом году их запасли гораздо больше, чем в прошлом, сообщается в телеграмм-канале АО «ҚазАвтоЖол». Глава нацкомпании Дархан Иманашев сообщил, что подготовлено более 60 тысяч тонн соли, около 100 тысяч кубометров песка, 4 тысячи вагонов отсева и более одной тысячи тонн химических реагентов. Также, чтобы бороться со снегом, компания модернизировала более 2,5 тысяч единиц техники и добавила около 250 новых машин. Вдоль дорог установили более 70 километров снегозащитных заборов.