Казахстанцам станет проще получать шенгенские визы: в МИД рассказали о соглашении с ЕС

Сроки рассмотрения заявлений сократят, а требований к документам станет меньше. Стороны уже завершили переговоры на экспертном уровне.

Для граждан Казахстана планируют сократить сроки рассмотрения заявлений на получение шенгенских виз, упростить пакет необходимых документов и расширить практику выдачи многократных виз. Подробностями масштабной работы поделился официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев, передаёт Tengri Travel.

Спикер напомнил, что 23 июня в ходе визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Брюссель прошли важные встречи с главой Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны подчеркнули, насколько важно финализировать проекты соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между РК и Евросоюзом. На данный момент экспертный этап переговоров уже позади.

- Достигнутые договорённости предусматривают дальнейшее упрощение визовых процедур для граждан Казахстана, включая сокращение сроков рассмотрения визовых заявлений, расширение возможностей получения многократных виз, упрощение требований к подтверждающим документам и иные меры, - сообщил Ерлан Жетыбаев.

По словам представителя МИД, успешный финал этих переговоров стал ключевым практическим итогом сотрудничества Казахстана и ЕС. Помимо сокращения списка справок и ускорения процедур, стороны обсуждают также и уменьшение стоимости консульского сбора для казахстанцев.

Решения уже зафиксированы, однако до официального старта новой системы предстоит пройти еще один юридический этап.

- Более подробная информация будет обнародована после подписания соответствующих соглашений. Сейчас стороны перешли к внутригосударственным процедурам по подготовке документов к подписанию, - добавил он.

Жетыбаев пояснил, что если Казахстан выполняет внутренние согласования оперативно, то европейским дипломатам предстоит утвердить документы со всеми без исключения государствами, входящими в Шенгенскую зону. Из-за этого бюрократического процесса точная дата подписания пока не называется — процедура займет некоторое время.