«КазМунайГаз» сделал заявление по ситуации в Жанаозене

3 декабря в Жанаозене заместитель председателя правления КМГ Бекзат Абайылданов встретился с работниками и призвал выйти их на работу.

Почти месяц длится история с бастующими нефтяниками в Жанаозене. 12 ноября сотрудники «Управления буровых работ» (УБР) провели митинг, приостановив работу. Бастующие выдвинули руководству ряд требований, касающихся условий труда и кадровой политики. Первый заместитель председателя правления КМГ Курмангазы Исказиев отправился в Жанаозен. Тогда в компании дали детальные разъяснения по каждому требованию работников.

По информации КМГ, руководством «Озенмунайгаз» ведутся регулярные переговоры с работниками УБР. Кроме того, 3 декабря в Жанаозене заместитель председателя правления КМГ Бекзат Абайылданов встретился с работниками и призвал выйти их на работу.

По итогам переговоров был составлен протокол:

Работники УБР, участвующие в несанкционированной акции, должны выйти на работу в полном составе;

При выполнении первого пункта Протокола, со стороны КМГ и ОМГ дисциплинарные взыскания приниматься не будут;

Все выдвинутые требования рассмотреть в рамках примирительной комиссии согласно законодательству РК.

Документ был доведён до сведения участников несанкционированной акции. Однако, как выяснилось, председатель профсоюза УБР отказался его подписывать.

- Сообщаем, что согласно закону РК, трудовые отношения должны регулироваться непосредственно между работодателем и работниками, без вмешательства третьих лиц, - заявили в «КазМунайГазе».

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором генеральный директор «Озенмунайгаза» в резкой форме выразил недовольство и устроил конфликт с рабочим на глазах у всех участников забастовки.

В КМГ по данному инциденту сообщили, что проведена беседа для предотвращения подобных случаев в будущем. Работников «Управления буровых работ» призвали сохранять спокойствие и участвовать в конструктивном диалоге, без провокационных заявлений и действий. Как отмечается, до начала инцидента они вламывались в кабинеты и требовали их присоединиться к несанкционированной акции.

В первые дни в несанкционированной акции участвовали 1700 человек. Но после разъяснительных бесед большинство работников вернулись на рабочие места.