КГД отозвал уведомления о налоговых нарушениях для 93 блогеров

Комитет государственных доходов (КГД) отозвал уведомления для 93 блогеров. Ранее им направили уведомления о налоговых нарушениях. По данным КГД, 19 февраля аннулировали 169 уведомлений на сумму 9,8 миллиарда тенге, которые касались 93 блогеров. Всего же 1 014 уведомлений получили 594 блогера, а общая сумма претензий составляла 53,3 миллиарда тенге.

В комитете объяснили, что уведомления отозвали из-за технических сбоев при их отправке и обработке. Сейчас ошибки исправлены, и пересмотренные уведомления снова отправлены.

Ранее в Западно-Казахстанской области выявили разницу в доходах у 9 блогеров на 805,9 миллиона тенге. В связи с этим с 13 по 14 февраля им направили уведомления о возможном занижении доходов.