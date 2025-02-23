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Социум Экономика

КГД отозвал уведомления о налоговых нарушениях для 93 блогеров

Комитет государственных доходов 19 февраля аннулировали 169 уведомлений на сумму 9,8 миллиарда тенге.
Жулдызхан Хасангалиева
КГД отозвал уведомления о налоговых нарушениях для 93 блогеров

Комитет государственных доходов (КГД) отозвал уведомления для 93 блогеров. Ранее им направили уведомления о налоговых нарушениях. По данным КГД, 19 февраля аннулировали 169 уведомлений на сумму 9,8 миллиарда тенге, которые касались 93 блогеров. Всего же 1 014 уведомлений получили 594 блогера, а общая сумма претензий составляла 53,3 миллиарда тенге.

В комитете объяснили, что уведомления отозвали из-за технических сбоев при их отправке и обработке. Сейчас ошибки исправлены, и пересмотренные уведомления снова отправлены.

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Ранее в Западно-Казахстанской области выявили разницу в доходах у 9 блогеров на 805,9 миллиона тенге. В связи с этим с 13 по 14 февраля им направили уведомления о возможном занижении доходов. 

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