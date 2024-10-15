Криминализация бытового насилия: в Бурлинском районе зарегистрировано шесть преступлений

Так, с 16 июня 2024 года в Бурлинском районе зарегистрировано 18 уголовных проступков, а за девять месяцев шесть преступлений. К административной ответственности за семейно-бытовое насилие привлечено 1961 человек, 872 человека были арестованы. С начала года зарегистрировано 54 заявления, из них 38 обращений поступило от самих пострадавших.

16 июня текущего года вступил в силу закон о криминализировании умышленного причинения вреда здоровью и побои. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что теперь полиция регистрирует и расследует все случаи домашнего насилия даже в отсутствие заявления потерпевшего и реагирует на публикации о домашнем насилии в СМИ или социальных сетях. Новый закон исключает возможность «примирения» сторон.

Так, с 16 июня 2024 года в Бурлинском районе зарегистрировано 18 уголовных проступков, а за девять месяцев шесть преступлений. К административной ответственности за семейно-бытовое насилие в ЗКО привлечены 1961 человек, 872 человека были арестованы. С начала года зарегистрировано 54 заявления, из них 38 обращений поступило от самих пострадавших.

— Анализ показал, что от соседей не поступают сообщения о бытовом насилии, однако сотрудниками полиции Бурлинского района собираются материалы, опросы соседей, в случае домашнего насилия даже при отсутствии заявления потерпевшего. С марта 2023 года в районе функционирует «Центр оказании специальных социальных услуг жертвам бытового насилия». В центре граждане, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях обеспечиваются бесплатным проживанием, питанием, одеждой, средствами гигиены, также им оказывается правовая помощь специалистов. За текущий период 2024 года социальную помощь получили 29 человека из них 10 женщин, 18 детей и один мужчина. С начала года вынесены 169 защитных предписаний, 39 людям по ходатайству участковых установили особые требования к поведению. То есть им запрещено разыскивать, преследовать, разговаривать с жертвами насилия, и запрещено покупать, хранить или носить любые виды оружия. Нередки случаи, когда женщины страдают в доме, где злоупотребляют спиртными напитками. В начале года в районе на лечение от алкоголизма отправили 13 человек, — рассказали в департаменте полиции ЗКО.

В ведомстве отметили, что участковыми инспекторами по делам несовершеннолетних на постоянной основе выявляются факты правонарушений в отношении несовершеннолетних. Чаще всего, родители не исполняют свои обязанности по воспитанию и обучению детей. Они не создают условия для нормального проживания, обучения детей и отрицательно влияют на их сознание. Таких родителей ставят на учет, сейчас их семь семей, в которых воспитывается 10 несовершеннолетних.



В сентябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость криминализации семейного насилия.

- Нам нельзя закрывать глаза на многочисленные случаи семейно-бытового насилия. Безнаказанность дебоширов развязывает им руки, фактически оставляет их жертв беззащитными, – сказал он.

В январе 2024 года закон передали на рассмотрение в мажилис. Принятию закона предшествовала широкая общественная кампания.

15 апреля 2024 Касым-Жомарт Токаев подписал закон. До этого его одобрили в сенате сразу в двух чтениях. Документ называется «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

Поправки направлены на совершенствование правовых, социальных, институциональных и иных основ государственной семейной политики, усиление защиты прав женщин и безопасности детей, ужесточение административной и уголовной ответственности за нарушение их безопасности, профилактику насилия в семейно-бытовой сфере.

В документе прописано несколько важных пунктов:

- криминализация насилия, уголовная ответственность за побои и причинение легкого, среднего и тяжелого вреда здоровью;

- отнесение их к категории уголовных правонарушений публичного обвинения;

- ужесточение наказания и исключение примирения сторон за все формы насилия в отношении детей.

Кроме того, закон предусматривает профилактические меры для борьбы с домашним насилием. Такие, как создание инфраструктуры помощи семьям и детям (открытие центров поддержки семьи, центров психологической поддержки детей) и особые требования в Уголовном кодексе, в том числе психологическую работу с агрессором.

К совершившим уголовное преступление теперь будут устанавливать особые требования: в УК вводится статья 98-3. Она гласит, что по решению суда или ходатайству сторон уголовного процесса подозреваемый должен обратиться за психологической помощью. Кроме того, для него частично или в полном объеме устанавливается запрет на розыск, преследование, посещение, попытки вступать в контакт с потерпевшим, если последний не давал на это согласия, приобретение, хранение, ношение и использование огнестрельного и других видов оружия, употребление алкоголя, наркотических и психотропных веществ.