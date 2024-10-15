Убийство подростка в Талгаре: уволили акима города и его заместителя

За ненадлежащее исполнение своих обязанностей освобождены от занимаемых должностей аким Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Сагындык Матан. В Конаеве началась пресс-конференция о ходе расследования убийства 16-летнего Шерзата Болата.

За ненадлежащее исполнение своих обязанностей освобождены от занимаемых должностей аким Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Сагындык Матан. В Конаеве началась пресс-конференция о ходе расследования убийства 16-летнего Шерзата Болата.

Напомним, страну потрясло зверское убийство 16-летнего парня в городе Талгар Алматинской области. Четвертого октября произошла драка, в результате которой подросток погиб от ножевого ранения, ещё два человека тяжело пострадали. По данным полиции, семь подозреваемых уже задержаны. В ночь на 12 октября в Талгаре сгорел дом семьи погибшего. После поджога генпрокуратура создала следственно-оперативную группу.

Известно, что уволенный Бахыт Куришбеков стал главой города в июне 2022 года. До прямых выборов работал исполнительным секретарем Талгарского районного филиала партии Amanat.