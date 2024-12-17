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Происшествия Социум

Отстрел собак в Уральске: за информацию предлагают 200 тысяч тенге

Ранее на собрании по проблеме бродячих собак зоозащитники рассказывали, что неизвестные на белой "Ниве" без номеров отстреливают животных дротиками. По словам горожан, утром они находили трупы собак в разных районах города. Также были сообщения о сжигании большого количества мертвых животных в микрорайоне СМП в поселке Зачаганск.
Жулдызхан Хасангалиева
Отстрел собак в Уральске: за информацию предлагают 200 тысяч тенге

Ранее на собрании по проблеме бродячих собак зоозащитники рассказывали, что неизвестные на белой «Ниве» без номеров отстреливают животных дротиками. По словам горожан, утром они находили трупы собак в разных районах города. Также были сообщения о сжигании большого количества мертвых животных в микрорайоне СМП в поселке Зачаганск.

— Массовые убийства собак незаконны. За последние две недели погибло очень много животных, но никто не признается, кто это делает. Теперь в этом участвует не только «Нива». Мы начали патрулировать город сами, потому что акимат и полиция бездействуют. Заявлений написано много, но либо приходят отписки, либо ответы, что камеры не работают. Хотя камеры есть во многих местах, где были убиты собаки, — говорит волонтер приюта «Доброе сердце» Оксана Иноземцева.

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По словам зоозащитницы, волонтеры начали патрулировать районы днем и ночью. Они устали от потерь и переживаний, но продолжают свою работу.

— Все устали от боли потерь, от переживаний. Волонтеры очень устали от бессонных ночей, но патруль будет продолжаться. Раз наши правоохранительные органы не могут обеспечить соблюдение закона и спокойствие людей и животных. Просто удивительно, и акимат, и полиция знают о том, что люди дежурят круглые сутки и никто из них не вышел с нами на связь! Мало того, что волонтеры и неравнодушные люди содержат приюты за свой счёт, так теперь ещё и патрулируют за свой счёт! А ведь это тоже большие расходы, сколько бензина ребята тратят, свое личное время! Ведь утром всем на работу, — пишут волонтеры приюта «Доброе сердце».

В приюте также подтвердили, что неоднократно писались заявления в полицию, но ответы приходили только формальные.

За достоверные сведения о тех, кто отстреливает собак, теперь предлагают 200 тысяч тенге. Анонимность гарантируется. Желающим участвовать в патрулировании нужно обратиться в приют «Доброе сердце». Горожане говорят, что от действий неизвестных страдают не только бродячие, но и домашние собаки, а также те, которых подкармливают местные жители.

Директор городской ветеринарной станции Ерлан Ищанов сообщил, что с начала года поступило около 4000 жалоб на агрессивных собак. В результате 1054 животных усыпили.

— Мы не участвуем в патрулировании с волонтерами. Наша работа – отлов по заявлениям граждан. В день поступает от 20 до 40 жалоб, бывают и укусы. Например, сегодня два случая в микрорайоне «Строитель». Мы отлавливаем собаку, проверяем на бешенство, помещаем на карантин. Если животное не агрессивно и здорово, отпускаем его. Если есть признаки бешенства или агрессии, собаку усыпляют, — объяснил Ерлан Ищанов.

В полиции ЗКО рассказали, что с начала 2024 года зарегистрировано 104 случая укусов собак, из них 55 — с участием детей. Из-за роста таких происшествий полиция принимает меры для защиты граждан и контроля за соблюдением правил содержания животных.

— 24 владельца собак оштрафовали за нарушение закона о содержании животных. 64 человека привлечены к ответственности за неправильный выгул домашних питомцев (статья 407-2, пункт 4 КоАП РК). В Уральске за 11 месяцев зарегистрировано 8 уголовных дел о жестоком обращении с животными. Полиция сотрудничает с ветеринарными службами и правозащитниками, чтобы предотвратить новые случаи насилия над животными, — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что для безопасности детей и предотвращения нападений ветеринарной станции поручили организовать рейды по отлову бездомных собак. Также участковые инспекторы проводят разъяснительные беседы с жителями о правилах содержания собак и мерах безопасности при встрече с ними.

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