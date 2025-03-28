Главная / Социум / Курс доллара вырос почти на 5 тенге за сутки в Казахстане

Социум Экономика Курс доллара вырос почти на 5 тенге за сутки в Казахстане По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 28 марта средневзвешенный курс доллара составил 503,42 тенге. За сутки он вырос на 4,95 тенге.