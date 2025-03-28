Курс доллара вырос почти на 5 тенге за сутки в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 28 марта средневзвешенный курс доллара составил 503,42 тенге. За сутки он вырос на 4,95 тенге.
В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:
- доллар: покупка – 502,5-503 тенге, продажа – 504-506 тенге;
- евро: покупка – 541,5-542 тенге, продажа – 546-547 тенге;
- рубль: покупка – 5,7-5,85 тенге, продажа – 5,95-6 тенге.
По данным портала Kurs.kz, в Уральске обменники установили следующие курсы валют:
- доллар: покупка – 503 тенге, продажа – 507 тенге;
- евро: покупка – 539 тенге, продажа – 547 тенге;
- рубль: покупка – 5,84 тенге, продажа – 5,9 тенге.