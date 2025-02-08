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Социум Здоровье

Медкнижки в Казахстане теперь в онлайн формате

Посмотреть результаты медосмотра можно через сервис «E-Densaulyk».
Жулдызхан Хасангалиева
Медкнижки в Казахстане теперь в онлайн формате
В министерстве здравоохранении РК сообщили, что С 1 января 2025 года в Казахстане вводится электронный формат медицинских книжек. Теперь результаты медосмотра и данные о санитарной книжке можно получить через сервис E-Densaulyk в egov mobile, что избавляет от лишних визитов к врачу. О готовности документа граждане будут получать СМС-уведомление с номера 1414.

Проверить актуальность медицинских книжек сотрудников теперь можно бесплатно через портал  hr.enbek.kz, Это упростит контроль за санитарными нормами и снизит риск ошибок.  

Кто обязан иметь медицинскую книжку? 
Электронная система охватит 15 категорий работников, включая:
  • сотрудников кафе, ресторанов и аптек
  • работников санаториев и сферы обслуживания
  • медицинский персонал

Медосмотры для этих специалистов проходят раз в год или раз в полгода.

Кроме того, уже переведены в цифровой формат 8 видов медицинских справок, включая больничные листы. Это сделает взаимодействие с медучреждениями удобнее и быстрее.

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