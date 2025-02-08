Медкнижки в Казахстане теперь в онлайн формате

В министерстве здравоохранении РК сообщили , что С 1 января 2025 года в Казахстане вводится электронный формат медицинских книжек. Теперь результаты медосмотра и данные о санитарной книжке можно получить через сервис E-Densaulyk в egov mobile, что избавляет от лишних визитов к врачу. О готовности документа граждане будут получать СМС-уведомление с номера 1414.





Проверить актуальность медицинских книжек сотрудников теперь можно бесплатно через портал hr.enbek.kz , Это упростит контроль за санитарными нормами и снизит риск ошибок.





Кто обязан иметь медицинскую книжку?

Электронная система охватит 15 категорий работников, включая:

сотрудников кафе, ресторанов и аптек

работников санаториев и сферы обслуживания

медицинский персонал

Медосмотры для этих специалистов проходят раз в год или раз в полгода.

Кроме того, уже переведены в цифровой формат 8 видов медицинских справок, включая больничные листы. Это сделает взаимодействие с медучреждениями удобнее и быстрее.