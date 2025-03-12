Мелкое ДТП и оскорбление полицейских: за какие нарушения увеличили штрафы

С 13 марта 2025 года в Казахстане вступают в силу новые изменения в Кодексе об административных правонарушениях. Об этом сообщил заместитель начальника управления административной полиции Олжас Ибрайымов.

Основные изменения:

Экология : Ужесточены штрафы за эксплуатацию автомобилей и мотоциклов с превышением норм выбросов. Теперь за это нарушение больше не будет предупреждений (ст. 334 КоАП).

: Ужесточены штрафы за эксплуатацию автомобилей и мотоциклов с превышением норм выбросов. Теперь за это нарушение больше не будет предупреждений (ст. 334 КоАП). Ложные вызовы спецслужб : Штраф увеличен с 30 до 60 МРП. Если нарушение совершил несовершеннолетний, его родителям теперь грозит не предупреждение, а штраф 30 МРП (ст. 438 КоАП).

: Штраф увеличен с 30 до 60 МРП. Если нарушение совершил несовершеннолетний, его родителям теперь грозит не предупреждение, а штраф 30 МРП (ст. 438 КоАП). Спецтранспорт : Если водитель не уступил дорогу машине скорой помощи, полиции или пожарной службе, штраф увеличится с 7 до 20 МРП (ст. 598 КоАП).

: Если водитель не уступил дорогу машине скорой помощи, полиции или пожарной службе, штраф увеличится с 7 до 20 МРП (ст. 598 КоАП). Железнодорожные переезды : За проезд на красный сигнал или другие нарушения штраф теперь составляет 20 МРП вместо 10 (ст. 607 КоАП).

: За проезд на красный сигнал или другие нарушения штраф теперь составляет 20 МРП вместо 10 (ст. 607 КоАП). Опасная перевозка пассажиров : Теперь запрещено перевозить людей вне салона автомобиля, высовываться в окна и люков, а также открывать двери во время движения. Штраф — 10 МРП (ст. 593 КоАП).

: Теперь запрещено перевозить людей вне салона автомобиля, высовываться в окна и люков, а также открывать двери во время движения. Штраф — 10 МРП (ст. 593 КоАП). Выезд на встречку : Для водителей, которых нельзя лишить прав (лица с дополнительными потребностями), за такое нарушение введён штраф 30 МРП (ст. 596 КоАП).

: Для водителей, которых нельзя лишить прав (лица с дополнительными потребностями), за такое нарушение введён штраф 30 МРП (ст. 596 КоАП). Мелкие ДТП без пострадавших : Теперь за них не будут лишать прав, но если водитель совершит повторное ДТП в течение года, штраф составит 40 МРП или лишение прав на 9 месяцев (ст. 610 КоАП).

: Теперь за них не будут лишать прав, но если водитель совершит повторное ДТП в течение года, штраф составит 40 МРП или лишение прав на 9 месяцев (ст. 610 КоАП). Отдельные штрафы за серьёзные ДТП : Теперь отдельно выделены нарушения, связанные с выездом на встречную полосу и неправильным проездом железнодорожных переездов. В обоих случаях водителей лишат прав на 9 месяцев (ст. 596 и ст. 607 КоАП).

: Теперь отдельно выделены нарушения, связанные с выездом на встречную полосу и неправильным проездом железнодорожных переездов. В обоих случаях водителей лишат прав на 9 месяцев (ст. 596 и ст. 607 КоАП). Немедицинское употребление наркотических средств : за употребление психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ грозит штраф 40 МРП или арест на 10 суток. При повторном нарушении штраф составит 80 МРП, а срок ареста — до 20 суток (ст. 440-1 КоАП).

: за употребление психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ грозит штраф 40 МРП или арест на 10 суток. При повторном нарушении штраф составит 80 МРП, а срок ареста — до 20 суток (ст. 440-1 КоАП). Оскорбление полицейских: Введена ответственность за хамство в адрес сотрудников правоохранительных органов, включая нецензурную брань, непристойные жесты и провокации. За это могут оштрафовать на 30 МРП или арестовать на 15 суток (ст. 667 КоАП).

В ведомстве отметили, что эти изменения направлены на усиление безопасности на дорогах и защиту правопорядка.