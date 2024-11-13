Менингит и пневмония: в ЗКО растет количество инфекционных заболеваний

По данным директора областной инфекционной больницы Надии Ахметовой, в последнее время увеличивается количество обращений пациентов в приемный покой с инфекционными заболеваниями.

По данным директора областной инфекционной больницы Надии Ахметовой, в последнее время увеличивается количество обращений пациентов в приемный покой с инфекционными заболеваниями. Так, случаев с острыми кишечными инфекциями бактериальной этиологии стало больше на 79,3%, рожистых воспалений - на 83,3%, количество вирусных менингитов увеличилось в 3,7 раза, энтеровирусной инфекции в 2,6 раза, пневмонии в 1,5 раза. Корь также лидирует в списке инфекционных заболеваний.

– Областная инфекционная больница является основным поставщиком медицинских услуг в рамках ГОБМП в Западно-Казахстанской области по оказанию стационарной медицинской помощи взрослому и детскому населению по специальности инфекционные болезни. Реабилитация взрослая детская. Работаем в круглосуточном режиме. Проводим консультативную помощь по инфекционным патологиям по области в офлайн -онлайне, а также с выездом в районы, - рассказала Надия Ахметова.

Больница рассчитана на 190 коек, в том числе 110 детских.