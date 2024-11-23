На 7 лет осудили скотокрада в Атырауской области

Вину подсудимого подтвердили его собственные показания, свидетельства потерпевших и другие материалы дела. Примечательно, что на момент преступления он находился под пробационным контролем за ранее совершенную кражу.

В Кызылкогинском районном суде Атырауской области рассмотрено уголовное дело о скотокрадстве. Подсудимого обвиняли в неоднократном хищении чужого скота. Об этом сообщили в областном суде.

Согласно материалам дела, мужчина нашел на своем хозяйстве чужих коров и, зная, что они не его, похитил их, продал и потратил деньги. Ущерб для 13 потерпевших составил 6,9 миллиона тенге.

Вину подсудимого подтвердили его признания, показания потерпевших и материалы дела. При этом на момент преступления он уже находился под надзором за ранее совершенную кражу.

Прокурор предложил наказать подсудимого к 6 годами лишения свободы без конфискации имущества, а с учетом неотбытого срока — назначить 7 лет лишения свободы. Отметив, что часть потерпевших просила строгое наказание, другие доверили решение суду.

Суд признал мужчину виновным и назначил окончательное наказание — 7 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.