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Социум

Не сдавшим декларацию жителям ЗКО приостановят операции по банковским счетам

Срок подачи деклараций истёк 16 сентября 2024 года. На 5 ноября 2024 года 7 тысяч человек в области не сдали отчёт вовремя. Им направлены уведомления с требованием подать декларацию или объясниться в течение 30 рабочих дней после получения уведомления.
Жулдызхан Хасангалиева
Не сдавшим декларацию жителям ЗКО приостановят операции по банковским счетам

В департаменте государственных доходов по ЗКО сообщили, что с 1 января 2024 года более 64 тысяч физических лиц, являющихся руководителями, учредителями юридических лиц, и индивидуальными предпринимателями, а также их супругами, представили декларации об активах и обязательствах  в рамках третьего этапа всеобщего декларирования.

Срок подачи деклараций истёк 16 сентября 2024 года. На 5 ноября 2024 года 7 тысяч человек в области не сдали отчёт в установленный срок. Им направлены уведомления с требованием подать декларацию или объясниться в течение 30 рабочих дней после получения уведомления.  

В ведомстве уточнили, что если декларация не подана, может быть ограничен доступ к расходным операциям по банковским счетам. Декларацию можно подать онлайн через кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), портал «Электронного правительства» (egov.kz) и мобильные приложения, такие как «е-Salyq Azamat», «eGov mobile», Kaspi.kz и Halyk. 

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