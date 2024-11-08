Не уступил дорогу: очередное ДТП на трассе Уральск-Атырау

7 ноября около 15:00 водитель BMW 3181, двигаясь по второстепенной грунтовой дороге возле поселка Серебряково, не уступил дорогу и столкнулся с Lada Largus, которая ехала по главной трассе Уральск-Атырау. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

7 ноября около 15:00 водитель BMW 3181, двигаясь по второстепенной грунтовой дороге возле поселка Серебряково, не уступил дорогу и столкнулся с Lada Largus, которая ехала по главной трассе Уральск-Атырау. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.В результате аварии оба водителя и пассажирка Lada были доставлены в больницу.

По информации управления здравоохранения 42-летнюю пассажирку госпитализировали в хирургическое отделение, а 56-летний мужчина проходит амбулаторное лечение, сообщили в управлении здравоохранения. Полиция ведет расследование.