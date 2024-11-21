«Нефтяником быть хочу»: жители Мангистау отказались от предложений о работе

Во время встречи было поднято множество актуальных проблем, но особенно выделился один момент, когда многие жители района выразили заинтересованность в трудоустройстве в нефтяной отрасли, несмотря на предложения в других сферах. Жители района получили предложения по работе в различные государственные учреждения, включая пограничную службу, пожарную часть, полицию и другие местные организации. Однако большинство из них отказались от таких предложений, подчеркнув, что их основной интерес - работа в нефтяной промышленности. Лишь единицы согласились на предложенные вакансии.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с жителями Каракиянского района, приняв более 150 граждан, которые пришли с личными вопросами.

Во время встречи было рассмотрено множество актуальных проблем, но особенно выделился один момент, когда многие жители района выразили заинтересованность в трудоустройстве в нефтяной отрасли, несмотря на предложения в других сферах. Они получили предложения по работе в различные государственные учреждения, включая пограничную службу, пожарную часть, полицию и другие местные организации. Однако большинство из них отказались, подчеркнув, что их основной интерес - работа в нефтяной промышленности. Лишь единицы согласились на предложенные вакансии.

Надо полагать, причины такого отказа связаны с устойчивым интересом местных жителей к нефтяной отрасли, которая традиционно ассоциируется с более высокими доходами и возможностями для карьерного роста. В Мангистау, регионе, богатом на нефть и газ, работа в нефтяных компаниях всегда считалась престижной и высокооплачиваемой. Многие жители, несмотря на наличие альтернативных вакансий, стремятся устроиться именно в эту отрасль.

Тем временем, вот уже несколько дней нефтяники бастуют в Жанаозене. Сотрудники «Управления буровых работ» провели митинг, приостановив работу. Бастующие выдвинули руководству ряд требований, касающихся условий труда и кадровой политики. Одними из основных просьб митингующих стали трудоустройство детей пенсионеров компании и детей работников, которые утратили здоровье на производстве.

Кроме того, нефтяники выразили недовольство уровнем заработных плат и подняли проблему безработицы в Жанаозене, считая, что вопрос нуждается в решении в кратчайшие сроки.

Между тем, в социальных сетях жители Жанаозена активно обсуждают сложившуюся ситуацию. В комментариях они отмечают, что трудоустройство становится сложным, особенно для специалистов. Местные пользователи выражают недовольство тем, что при приеме на работу преимущественно отдают предпочтение детям работников нефтяной отрасли. Это вызывает возмущение среди тех, кто не имеет таких связей, но готов работать.