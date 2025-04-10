В Казахстане подростка не стали сажать за ДТП, в котором погиб человек

Сначала ему дали два года, но потом срок заменили на ограничение свободы под надзором пробации.

В Верховном суде сообщили, что несовершеннолетний был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, из-за чего по неосторожности погиб человек. Сначала его приговорили к двум годам лишения свободы. Позже в апелляции срок сократили до одного года.

Согласно материалам дела, подросток за рулём автомобиля нарушил ПДД и столкнулся с машиной «Nissan Prairie». В результате пассажиры этой машины получили травмы, один из них позже умер в больнице.

Вину подсудимого подтвердили доказательства, собранные во время суда. Его действия квалифицировали по статье 345, часть 3 Уголовного кодекса (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека — прим.автора).

Однако, как установил Верховный суд, при назначении наказания нижестоящие суды допустили ошибку. Нарушение, допущенное подростком, относится к преступлениям небольшой тяжести, совершённым по неосторожности. Поэтому срок заменили на один год ограничения свободы с пробационным контролем. Осужденного освободили из-под стражи.