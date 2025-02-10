Новые классы автостраховки: что изменится в Казахстане?

Самый выгодный – 13-й класс, он останется таким же. Самый невыгодный – М2, владельцам таких полисов страховка обойдётся в 7 раз дороже по сравнению с 13-м классом.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка внесло изменения в правила расчёта страховки по ОСГПО. С 7 апреля 2025 года вводятся новые классы страхования.

Как это работает?

Чем выше класс, тем дешевле страховка. Самый выгодный – 13-й класс, он останется таким же. Самый невыгодный – М2, владельцам таких полисов страховка обойдётся в 7 раз дороже по сравнению с 13-м классом.

Что изменится для новичков?

Для водителей, впервые оформляющих страховку, теперь будет класс А с коэффициентом 1.8 (раньше был 3-й класс с коэффициентом 1). Это значит, что для новых водителей стоимость полиса почти удвоится. А вот иностранцам, временно въезжающим в Казахстан на машинах, сразу присвоят 13-й класс – их будут считать опытными водителями.

Кому дадут самый низкий класс (М2)?

Если водитель попал в аварию из-за грубого нарушения ПДД:

Пьяная езда

Передача руля пьяному водителю

ДТП с пострадавшими или погибшими по вине пьяного водителя

Когда класс понизят сразу на 2 уровня?

Если у водителя 3 и больше таких нарушений:

превышение скорости на величину от 40 км/ч и более;

повторное в течение года превышение скорости на величину от 20 км/ч и более;

выезд на встречную полосу в случаях, если это запрещено ПДД, в том числе сопряжённое с разворотом или поворотом;

проезд на запрещающий сигнал светофора или на жест регулировщика, за исключением случаев неправильного пересечения ж/д переездов, а также за повторное в течение года аналогичное нарушение;

невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, а также на повторное в течение года аналогичное нарушение;

нарушение ПДД, повлёкшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения и за повторное нарушение в течение года;

управление автомобилем, не отвечающим требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств;

управление авто, имеющим неисправности тормозной системы, рулевого управления или тягово-сцепного устройства.

Также класс понизят на 2 уровня, если водитель совершивших ДТП с крупным ущербом, а также для граждан, застрахованных в одном регионе, но устроивших аварию в другом. В поправках к правилам уточняется, что данная норма не будет распространяться на ситуации, когда коэффициент территории, где произошло ДТП, ниже, чем коэффициент территории, где получил полис автомобиль.

Чтобы повысить класс, водителю нужно ездить без аварий – тогда класс будет увеличиваться каждый год. Тем, кто 5 лет и больше держит 13-й класс, страховые компании смогут предлагать скидки. Размер скидки будет определяться индивидуально, но не сможет превышать установленные ограничения.