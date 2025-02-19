Нутрициологи рассказали, как избавиться от сахарной зависимости

Питайтесь по тому режиму, который подходит именно вам.

Как только вы осознаете это и решите, что не хотите находиться в этом вечном круге, вы начнете выздоравливать, но не сразу. Вот практические советы от нутрициологов для того, чтобы сделать это безболезненно:

1. Ни один прием пищи не должен базироваться исключительно на углеводах, даже самых сложных и полезных. Фрукты, каша с сухофруктами, картофель — не лучший выбор. Добавляйте белок, клетчатку, правильный жир в небольшом количестве — это позволит замедлить выброс сахара в кровь.

2. Питайтесь по тому режиму, который подходит именно вам. Кому-то подходят регулярные приемы пищи через равные промежутки времени, кому-то — большие пищевые паузы (интервальное голодание).

3. Вместо того, чтобы устраивать на завтрак праздник живота, включите в него белок, жир и фитонутриенты, это поможет стабилизации чувства сытости. Многие регулярно готовят на завтрак блинчики или едят творог, несмотря на то, что знают, что это распаляет аппетит.

4. Балансируйте рацион «антисахарными» специями: кориандром, корицей, мускатным орехом, гвоздикой, кардамоном.

5. Не забывайте добавлять в рацион источники важных микроэлементов. Именно их дефицит (а не дефицит глюкозы) приводит к сахарной зависимости. Организму нужны как минимум калий, омега-3, D3, железо, хром, цинк, магний.

6. Высыпайтесь, ведь невыспавшийся организм будет требовать энергии, а самый простой и доступный источник энергии, своеобразный допинг — это сахар.

7. Не забывайте об эмоциональной стороне вопроса. Если вы самостоятельно не справляетесь со своей сахарной зависимостью, возьмите несколько консультаций у психолога, специализирующегося на этом вопросе.

8. Исключите или хотя бы минимизируйте подсластители. Как вам уже известно, зависимость формирует даже не сам сахар, а сладкий вкус.

Найдите свою мотивацию, например:

• Плохое состояние кожи из-за сахара;

• Трудности с фокусировкой, заторможенность мышления;

• Ухудшающиеся из года в год показатели крови;

• Невозможность остановиться, которая может привести к опасным последствиям;

• Риск не то что не похудеть, но и угробить здоровье.

Не поддавайтесь эмоциями — они не имеют никакого отношения к реальному делу, нужны аргументы и четкий план.

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