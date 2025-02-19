Казахстанцы тратят на платную медицину 4 тысячи тенге в квартал

Если верить результатам выборочных обследований Бюро национальной статистики, один казахстанец в среднем тратит на услуги здравоохранения 4 тысячи тенге в квартал. Такие данные приводит БНС за третий квартал 2024 года. За год расходы на платную медицину увеличились на 12%. Об этом пишет finprom.kz.

4 тысячи тенге — среднее значение по Казахстану. В одних регионах показатели больше, в других — меньше. Наибольшие расходы на услуги здравоохранения в третьем квартале прошлого года наблюдались в Улытауской области и в Алматы. Меньше всего, судя по представленным данным, тратили жители Шымкента и Жамбылской области.

На оплату услуг приходится лишь половина расходов, которые казахстанцы несут на здравоохранение. Оставшуюся часть составляет покупка медицинских препаратов и различных товаров для здоровья. За третий квартал 2024 года расходы на медицинские товары ненамного превысили расходы на услуги здравоохранения: 4,1 тысячи тенге. Общие расходы домохозяйств на здравоохранение за квартал составили 8,1 тысячи тенге, увеличившись к аналогичному периоду 2023-го на 4,6%.

Позволим себе усомниться в этих результатах выборочных обследований БНС. Они не соответствуют реальной картине стоимости медицинских услуг и не коррелируют с другими данными в сфере здравоохранения. Покажем в цифрах. Например, в статистическом сборнике цен и тарифов на отдельные виды платных услуг БНС за сентябрь прошлого года указано, что первичный приём у врача в среднем в Казахстане стоил 5700 тенге, общий анализ крови — 1900 тенге, общий анализ мочи — 1100 тенге. То есть один поход к врачу в платную поликлинику и сдача самых простых анализов прошлой осенью обходились в 8600 тенге. Это по самым скромным подсчётам, с учётом того, что пациент ещё не прошёл повторный приём, ему не поставлен диагноз и не назначено лечение. А если вдруг понадобится проходить дополнительные обследования — УЗИ, развёрнутые анализы или МРТ, — сумма увеличится как минимум вдвое. При этом всё это актуально только для тех, кто ходит в частные больницы всего один раз в три месяца.

Рассмотрим другой способ расчёта того, сколько казахстанцы тратят на платную медицину. Если умножить средние расходы на здравоохранение на душу населения на численность граждан (а это более 20 миллионов человек на 1 октября 2024 года), получим сумму более 80 миллиардов тенге. Однако отчёт об объёмах услуг, оказанных учреждениями здравоохранения за счёт населения, за третий квартал прошлого года показывает иное значение: 169 миллиардов тенге, то есть в 2 раза больше. В сравнении со предыдущим кварталом сумма выросла на 10%.

Такой рост коррелирует с индексами потребительских цен на отдельные амбулаторные услуги. БНС мониторит изменение стоимости четырёх видов услуг: первичного приёма у врача, услуг врачей-специалистов, стоматологического лечения и услуг лабораторий и рентген-кабинетов. По итогам сентября амбулаторные услуги в целом стали дороже на 11% за год, а в январе этого года — на 12%.

Отдельное внимание стоит уделить индексам потребительских цен на стоматологические услуги. Начиная с июля 2024-го года темп удорожания лечения зубов держался на уровне 12%, максимальный показатель зафиксировали в мае прошлого года: 14%. Именно на стоматологов приходится почти половина всех трат казахстанцев на платную медицину: в третьем квартале прошлого года доля этого вида услуг в расходах на здравоохранение составила 47%.

Когда казахстанцев спросили, удовлетворены ли они качеством и доступностью платных медицинских услуг, далеко не каждый респондент готов был ответить однозначное «Да». Вот какие результаты дали опросы в группах с разным уровнем обеспеченности. Среди малообеспеченных людей 41% сообщили, что удовлетворены качеством услуг платных клиник, доля обеспеченных на среднем уровне, давших аналогичный ответ, составила 67%. Больше всего довольных платной медициной было среди богатых граждан: 86%.

Что касается доступности платной медицины, наименьшая доля удовлетворённых была отмечена в группе респондентов с доходами ниже среднего: всего 23%. Респонденты, обеспеченные на среднем уровне, показали золотую середину: 45%. У казахстанцев с высоким уровнем обеспеченности проблема доступности платных медуслуг почти не возникает: 82% из них были удовлетворены происходящим. Больше всего недовольных этим аспектом было среди тех, кому платные врачи не по карману: 13% в группе малообеспеченных и 6% в категории респондентов, обеспеченных на уровне ниже среднего.

Почему этим людям оказались недоступны платные медицинские услуги? Причин несколько, и зачастую они взаимосвязаны. По результатам опросов, 49% тех, кто заявил о низком уровне доступности платных медицинских услуг, сообщили, что лечатся сами. 21% решили, что лечиться и вовсе не обязательно — болезнь пройдёт сама (надеемся, они имели в виду ринит). Почти 19% неудовлетворённых доступностью таких услуг отметили, что не ходят по платным врачам, потому что это слишком дорого, ещё 20% заявили, что не могут позволить себе купить дорогостоящие лекарства.