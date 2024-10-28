Собаку облили бензином и подожгли: в Атырауской области осудили живодеров

Сегодня, 28 октября в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрено уголовное дело по факту жестокое обращении с животным, повлекшем его гибель. Подсудимые, полностью признав вину, раскаялись в содеянном и просили смягчить наказание.

Инцидент произошел 19 июня 2024 года близ села Мукур Кызылкогинского района, двое мужчин привязали собаку к трубе, били её палкой, затем облили бензином и подожгли. Собака погибла. Живодерами оказались молодые мужчины 21 и 17 лет.

28 октября в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области было рассмотрено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, повлекшем его гибель. Подсудимые, полностью признав вину, раскаялись в содеянном и просили смягчить наказание.

Решением суда они признаны виновными по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животным» совершенное группой лиц по предварительному сговору. Наказание предусматривает - штраф в размере до 1000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, привлечение к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничение свободы на срок до одного года, лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.

С учетом смягчающих обстоятельств – чистосердечного раскаяния, молодости и отсутствия судимости, им назначено наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Жестокое обращение с животными в Казахстане остается серьезной проблемой. Известно, что количество случаев растет из года в год. В Казахстане действует закон «Об ответственном обращении с животными», который предусматривает наказание для виновных. Так, за жестокое обращение, повлекшее увечье животного, предусмотрен штраф до 120 месячных расчетных показателей или исправительные работы. Если жестокое обращение привело к гибели животного, штраф может достигать 200 МРП.

Основные причины жестокого обращения включают недостаток образования и осведомленности о правах животных, а также отсутствие строгого контроля и наказания за такие действия.