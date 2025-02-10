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Происшествия Социум

Объявила себя трансвеститом: скандальное видео потасовки обсуждают в Уральске

Инцидент попал на видео и уже обсуждается в соцсетях
Жулдызхан Хасангалиева
Объявила себя трансвеститом: скандальное видео потасовки обсуждают в Уральске

В соцсетях распространяется видео, где скандалят две девушки, а позже даже дерутся. Позже одна из них громко заявляет, что является трансвеститом. Видео снимают проезжающие мимо очевидцы, которых инцидент очень веселит. 

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 7 февраля около 3 часов ночи на улице Толе Би, возле ресторана «Домбыра», патрульные заметили нарушение порядка.

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Девушка в нетрезвом состоянии громко ругалась матом, тем самым нарушая спокойствие граждан и общественный порядок. За это ее привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Кроме того, одного мужчину оштрафовали за нарушение правил дорожного движения пешеходами. Был ли это трансвестит, полицейские уточнять не стали.

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