Один ограбил дачу, другой – прохожего: в Уральске задержали подозреваемых

Полицейские задержали двух подозреваемых в краже, сообщает Polisia.kz. Один из них залез в дачный дом, разбил окно, и украл вязальную машину, телевизор, водонагреватель, пластиковое окно, лодочный мотор и бензопилу. Добычу спрятал в гараже и собирался продать. Похищенное вернули владельцу. Ущерб составил 785 тысяч тенге. Сейчас ведется расследование, также проверяется его причастность к другим кражам.

Также полицейские задержали 28-летнего мужчину, который воспользовался тем, что потерпевший был пьян, и открыто забрал у него телефон. Полицейские быстро нашли подозреваемого и вернули гаджет владельцу. Задержанного отправили в изолятор временного содержания, по делу начато расследование. За такое преступление грозит от 3 до 7 лет ограничения или лишения свободы, возможно с конфискацией имущества.