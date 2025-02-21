Разница между покупкой и продажей доллара не более 7 тенге - Нацбанк

Разница между курсами покупки и продажи наличной валюты в обменниках Казахстана теперь не может превышать 7 тенге для доллара и 10 тенге для евро.

Национальный Банк Казахстана провёл очередное заседание, на котором обсудили ситуацию на финансовых рынках и подвели итоги доверительного управления Национальным фондом за четвёртый квартал 2024 года. Сообщается, что активы Национального фонда на конец 2024 года составили 58,8 млрд долларов. Инвестиционный доход оказался положительным — 4,6 млрд долларов (7,6%). С момента создания фонда его доходность составила 128% (или 3,55% в год).

Также Нацбанк внес изменения в правила валютного регулирования:

Банки должны быстрее предоставлять отчёты по валютным операциям.

Расширен список операций, которые могут считаться уклонением от валютного законодательства и подлежат финансовому мониторингу.

Установлены новые ограничения для обменных пунктов: разница между курсами покупки и продажи наличной валюты теперь не может превышать 7 тенге для доллара и 10 тенге для евро.

С 28 марта 2025 года в оборот выпустят новую банкноту 1 000 тенге с обновлённым дизайном. В 2025 году появятся две новые коллекционные монеты:

«GRIFFIN» из серии «Легенды и мифы кочевников».

«OTYRAR» из серии «Изучая монеты – открывай Казахстан».

На заседании также рассмотрели изменения в правилах работы платёжных систем и другие вопросы деятельности Нацбанка.