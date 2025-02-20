Повышение НДС: поправки поступили в мажилис

Документ предусматривает распространение специального налогового режима упрощённой декларации только для сегмента В2С, сообщили в пресс-службе министерства национальной экономики.

Поправки в проект Налогового кодекса внесли в мажилис 20 февраля 2025 года, сообщили в пресс-службе министерства национальной экономики.

Документ подразумевает:

снижение порога для обязательной постановки на регистрационный учёт по НДС с 20 тысяч МРП (78,6 млн тенге) до 3 800 МРП (15 млн тенге);

увеличению ставки налога до добавленную стоимость с 12% до 16% с установлением пониженной ставки 10% для отдельных отраслей;

распространение специального налогового режима упрощённой декларации только для сегмента В2С (бизнес для потребителя).

Напомним, после недавнего расширенного заседания правительства премьер-министр страны Олжас Бектенов заявил о необходимости реализовать комплекс мер по оздоровлению налогово-бюджетной системы страны. По его словам, действующая налоговая система не только не обеспечивает государству объем инвестиций, но и несправедлива по отношению к предпринимателям.