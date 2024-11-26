915 офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2025 году

Правительство Казахстана приняло постановление от 20 ноября 2024 года «О призыве офицеров запаса на воинскую службу».

- Призвать в установленном законодательством порядке в 2025 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава, - говорится в документе.

Призыв затронет следующие силовые структуры:

Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан – 700 человек;

Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – 80 человек;

Национальная гвардия министерства внутренних дел Республики Казахстан – 131 человек;

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан – 4 человека.

Всего призовут 915 человек. Постановление вступает в силу с 3 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что осенний призыв на срочную воинскую службу в ЗКО будет проходить с начала сентября до конца декабря этого года. За это время в ряды вооруженных вил, пограничной службы КНБ, Национальной гвардии МВД, МЧС, службы государственной охраны РК планируется призвать свыше 200 призывников.

Призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва. Призывников оповещают с помощью SMS-уведомлений по линии единого контакт центра 1414 или персональными повестками, которые доставляются по домашним и служебным адресам.

Кроме того, мажилисмены приняли в первом чтении законопроект, касающийся военно-патриотического воспитания, который включает ряд привилегий для граждан, прошедших срочную воинскую службу. В проекте, предложенном депутатами, предусмотрены новые положения, в том числе возможность оплачиваемой службы без отрыва от основной работы.

Так, военнообязанным на время военных сборов предлагают выплачивать среднюю зарплату, но не выше значения по стране. Безработным будут выплачивать минимальную зарплату за счёт государства.

Также в законе вводится курсовая подготовка военнообязанных на платной основе. Учиться можно будет в военных учебных заведениях, на военных кафедрах при организациях образования и в военно-технических школах. Желающие смогут пройти военную подготовку или переподготовку по месту жительства без призыва на воинские сборы, в нерабочее время и без отрыва от производства.