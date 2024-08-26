По данным департамента по делам обороны ЗКО, осенний призыв на срочную воинскую службу будет проходить с начала сентября до конца декабря этого года. За это время в ряды вооруженных вил, пограничной службы КНБ, Национальной гвардии МВД, МЧС, службы государственной охраны РК планируется призвать свыше 200 призывников.

Призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва.

Призывников оповещают с помощью SMS-уведомлений по линии единого контакт центра 1414 или персональными повестками, которые доставляются по домашним и служебным адресам.

– В этом осеннем призыве ожидается увеличение числа военнослужащих срочной службы. В данный момент реализуются мероприятия по предоставлению кредитных каникул солдатам срочной службы, а также более 70 учреждений высшего послевузовского образования подписали с министерством обороны соглашения о предоставлении дополнительных льгот в образовательном секторе для лиц, прошедших срочную воинскую службу, - сообщили в департаменте.

Кроме того, военнослужащие срочной службы могу поступить на воинскую службу по контракту, по истечению шести месяцев срочной службы при наличии соответствующего образования.







