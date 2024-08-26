Суд по делу об убийстве врача в Актобе пройдет в закрытом режиме

Преступление произошло 22 апреля рано утром. В одной из квартир многоэтажного дома был обнаружен труп молодой женщины с ножевыми ранениями. Убитой оказалась врач-эндокринолог Актюбинского медицинского центра, ей было 34 года. В квартиру на 2-м этаже преступник пролез через балкон. Полицию вызвали соседи, которые услышали крики.

Стало известно, что до случившегося женщина жаловалась на преследования со стороны мужчины, даже обращалась с заявлением в полицию. Участковый составили протокол, суд вынес защитное предписание.

О преследованиях женщина предупредила и соседей.

В медцентре рассказали, что врач работала у них девять лет, она была профессионалом своего дела, ее уважали как коллеги, так и пациенты.

Подозреваемого в преступлении задержали, хотя, он подался в бега. Мужчина угнал чужую машину, ранил преследовавшего его полицейского и совершил аварии – столкнулся с несколькими машинами. На трассе за городом машина, которой он управлял, перевернулась.

Недавно материалы по этому громкому делу передали в суд. Но процесс будет закрытым.

- Подсудимому предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям - по ст.149 ч. 2 "Нарушение неприкосновенности жилища", ст.120 ч. 2 п. "Изнасилование", ст 99 ч.2 п.10 "Убийство", и ст.380 ч.1 "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти". В связи с тем, есть обвинение в изнасиловании, согласно нормам УПК, дело будет рассмотрено в закрытом режиме, - сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда.

Первое заседание по делу назначено на 4 сентября.

Фарида ЗАРИП