Ребенок стал инвалидом после похода к стоматологу

Жительница Кызылорды обратилась в детскую стоматологию при Центральной городской поликлинике, где дантист провел ребенку лечение и удаление зуба. На следующий день после лечения у ребенка опухла челюсть, в целом ухудшилось состояние здоровья.

Позже ребенка дважды прооперировали в челюстно-лицевом отделении областной многопрофильной больницы с диагнозом «Острая гнойная одонтогенная флегмона левой нижней челюсти, состояние после экстракции 7.5 зубов».

– Через полгода из-за того, что у ребенка повторно опухла челюсть и не заживала гнойная рана, им пришлось на платной основе пройти стационарное лечение с оперативным вмешательством уже в Алматы. По жалобе матери департамент медицинского и фармацевтического контроля проверил поликлинику. Оказалось, что дантист поликлиники не соблюдал клинические протоколы диагностики и лечения в ходе медицинского обслуживания несовершеннолетнего ребенка, - говорится в сообщении суда.

Более того, удаление зуба ему проводил ассистент стоматолога со средним медицинским образованием без объективного осмотра и рентгенографии челюсти перед лечением. Произошло осложнение – воспалительный процесс нижней челюсти.

Мать ребенка обратилась в суд с иском о взыскании со стоматологической клиники компенсации за причиненный ей моральный и материальный вред.

В иске она указала, что из-за допущенной медработником поликлиники халатности и неправильного оказания первичной медпомощи болезнь осложнилась, ребенок почти два года не может спать и по заключению врачей получил инвалидность. За это время он трижды перенес операции, ребенку платно лечили зубы и проводили консультацию.

Суд взыскал со стоматологической поликлиники более 1,5 миллиона тенге компенсации за моральный вред и материальный ущерб.