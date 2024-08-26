В Казахстане ввели мораторий на создание госкомпаний

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, передаёт CMN.KZ

Согласно документу, мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора будет действовать в стране до 31 декабря 2026 года.

В двух случаях предусматриваются исключения:

субъекты квазигоссектора, которые необходимо будет создать для возврата государству незаконно приобретённых активов,

госкомпании созданные по прямому поручению главы государства в особых случаях.

Мораторий ввели для исполнения указа президента Касым-Жомарта Токаева от 8 мая 2024 года «О мерах по либерализации экономики».



