Осталось два дня: 380 мопедов зарегистрировали в ЗКО

Сейчас на улицах города много незарегистрированных мопедов, в том числе осуществляющих доставку товаров. На сегодняшний день 322 владельца уже зарегистрировали свои мопеды.

До вступления в законную силу поправок об обязательной регистрации мопедов и наличию водительских удостоверений при их эксплуатации осталось два дня.

— С 5 апреля 2025 года при выявлении фактов управления мопедом или скутером без государственных номерных знаков и без права управления ими, полицейские будут водворять транспорт на спецстоянку до устранения причин задержания, — пояснили в департаменте полиции ЗКО.

На сегодняшний день 380 владельцев уже зарегистрировали свои мопеды.

Как зарегистрировать мопед?

Для регистрации жителям ЗКО нужно обратиться в спецЦОН по адресу: улица Жангирхана, 160 и предоставить:

Удостоверение личности (можно в электронном формате).

Технический документ или характеристики мопеда.

После подачи документов необходимо:

Заполнить заявление.

Пройти осмотр мопеда.

Оплатить госпошлины за регистрацию мопеда (0,25 МРП или 983 тенге), выдачу свидетельства о регистрации (1,25 МРП или 4 915 тенге) и госномера (1,4 МРП или 5 505 тенге.).

Напомним, 3 октября прошлого года президент подписал изменения в Закон «О дорожном движении» и Административный кодекс. С 5 апреля 2025 года для управления мопедом потребуется водительское удостоверение подкатегории А1 и госномер.