Осталось два дня: 380 мопедов зарегистрировали в ЗКО

До вступления в законную силу поправок об обязательной регистрации мопедов и наличию водительских удостоверений при их эксплуатации осталось два дня.
— С 5 апреля 2025 года при выявлении фактов управления мопедом или скутером без государственных номерных знаков и без права управления ими, полицейские будут водворять транспорт на спецстоянку до устранения причин задержания, — пояснили в департаменте полиции ЗКО.
На сегодняшний день 380 владельцев уже зарегистрировали свои мопеды.
Как зарегистрировать мопед?
Для регистрации жителям ЗКО нужно обратиться в спецЦОН по адресу: улица Жангирхана, 160 и предоставить:
- Удостоверение личности (можно в электронном формате).
- Технический документ или характеристики мопеда.
После подачи документов необходимо:
- Заполнить заявление.
- Пройти осмотр мопеда.
- Оплатить госпошлины за регистрацию мопеда (0,25 МРП или 983 тенге), выдачу свидетельства о регистрации (1,25 МРП или 4 915 тенге) и госномера (1,4 МРП или 5 505 тенге.).
Напомним, 3 октября прошлого года президент подписал изменения в Закон «О дорожном движении» и Административный кодекс. С 5 апреля 2025 года для управления мопедом потребуется водительское удостоверение подкатегории А1 и госномер.