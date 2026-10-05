Пассажирский самолет врезался в гору при заходе на посадку: погибли 180 человек

Катастрофа рейса JP-1308 стала крупнейшей авиакатастрофой в истории Корсики и одной из самых тяжелых авиационных катастроф на территории Франции.

1 декабря 1981 года на Корсике произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории Франции. Самолет югославской авиакомпании Inex-Adria Aviopromet выполнял чартерный рейс из Любляны в Аяччо. При заходе на посадку лайнер столкнулся с горой Сан-Пьетро. Все находившиеся на борту 180 человек погибли, передает МойГород

Рейс из Любляны на Корсику

Самолет выполнял рейс JP-1308 по маршруту Любляна — Аяччо. На борту находились 173 пассажира и семь членов экипажа. Воздушное судно было практически новым: его первый полет состоялся 15 мая 1981 года, то есть на момент катастрофы самолету было немногим больше шести месяцев.

Разбившийся самолёт за 2 месяца до катастрофы

Лайнер вылетел из аэропорта Любляны утром 1 декабря. Его пунктом назначения был аэропорт Кампо-дель-Оро в Аяччо, на французском острове Корсика.

Полёт проходил без серьезных происшествий до начала снижения. Однако погодные условия в районе аэропорта были сложными: видимость ограничивали облачность и туман, а посадка требовала точного соблюдения установленной схемы захода.

Самолет начал снижение к аэропорту

Во время подготовки к посадке экипаж вышел на связь с диспетчерской службой. Самолет должен был выполнять установленную процедуру ожидания перед дальнейшим снижением к аэропорту.

Однако возникла путаница относительно фактического положения воздушного судна. Диспетчер исходил из того, что самолет уже находится над морем и может продолжать снижение. На самом деле лайнер оставался над гористой частью острова, значительно дальше от предполагаемого положения.

Экипаж, в свою очередь, несколько раз сообщал диспетчеру, что продолжает находиться в зоне ожидания. Но обмен информацией между экипажем и диспетчером оказался недостаточно точным.

В результате самолет начал снижаться, хотя фактическое положение воздушного судна не соответствовало предположениям диспетчерской службы.

Столкновение с горой

При снижении лайнер оказался на опасно малой высоте над горной местностью. В условиях ограниченной видимости экипаж не успел вовремя обнаружить препятствие.

Около 08:53 по местному времени самолет столкнулся с горой Сан-Пьетро примерно в 24 километрах от аэропорта Аяччо. Воздушное судно ударилось о склон на высоте около 1365 метров и полностью разрушилось.

На борту находились 180 человек. Никому из них выжить не удалось. Погибли все 173 пассажира и семь членов экипажа.

Спасатели сначала искали самолет в море

После того как связь с экипажем была потеряна, в аэропорту Аяччо начали поисково-спасательную операцию.

Поначалу поиски осложнялись тем, что диспетчеры предполагали другое местонахождение самолета. Исходя из этой версии, спасатели считали, что лайнер мог упасть в море.

Последствия катастрофы

Только около 12:40 был обнаружен фрагмент крыла на вершине горы Сан-Пьетро. Это позволило установить фактическое место катастрофы. Из-за сложного горного рельефа спасателям потребовалось дополнительное время, чтобы добраться до места падения. На следующий день они достигли района катастрофы и подтвердили, что выживших нет.

Что установило расследование

Расследование показало, что катастрофа произошла из-за сочетания ошибок экипажа и диспетчерской службы.

Самолет столкнулся с землей во время управляемого полета, то есть лайнер оставался под контролем экипажа до момента столкновения с горой. Одной из ключевых проблем стала ошибка в определении местоположения воздушного судна во время захода на посадку.

Дополнительным фактором стал недостаточно точный обмен информацией между экипажем и диспетчером. Использовавшиеся формулировки не позволили сторонам однозначно определить, где именно находится самолет и на каком этапе процедуры захода он находится.

В результате экипаж начал снижение в районе, где минимальная безопасная высота была значительно выше фактической высоты полета.

Одна из крупнейших катастроф в истории Корсики

Катастрофа рейса JP-1308 стала крупнейшей авиакатастрофой в истории Корсики и одной из самых тяжелых авиационных катастроф на территории Франции.

Она также стала крупнейшей катастрофой в истории югославской и впоследствии словенской гражданской авиации. Кроме того, это была первая катастрофа со смертельным исходом самолета семейства MD-80 и крупнейшая катастрофа с участием этого семейства воздушных судов на тот момент.

Трагедия 1 декабря 1981 года стала примером того, насколько опасным может оказаться сочетание сложной горной местности, плохой видимости, ошибок при определении положения самолета и недостаточно четкого взаимодействия между экипажем и диспетчерской службой.