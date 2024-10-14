Первый приговор продавцу вейпов огласили в Уральске

Несмотря на запрет, по городу всё же продают электронные системы потребления (вейпы). Так, житель Уральска занимался продажей электронных сигарет и после вступления в силу закона о запрете реализации вейпов у него остались нереализованные электронные сигареты. Он решил распродать их через Telegram. Стражи порядка нашли у него 227 штук.

20 июля в Казахстане вступил в законную силу запрет на продажу, ввоз и распространение вейпов и электронных сигарет. Закон направлен на борьбу с вредными привычками, особенно среди молодежи, и включает в себя строгие меры наказания за нарушения. В частности, за совершение данного уголовного правонарушения предусмотрен штраф до 200 МРП (738 400 тенге - прим. автора), исправительные работы или арест до 50 суток.

Однако несмотря на запрет, по городу всё же продают электронные системы потребления (вейпы). Так, житель Уральска занимался продажей электронных сигарет и после вступления в силу закона о запрете реализации вейпов у него остались нереализованные электронные сигареты. Он решил распродать их через Telegram. Стражи порядка нашли у него 227 штук.

Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначили штраф в 73 840 тенге.

Приговор суда вступил в законную силу.