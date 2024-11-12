Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Легковушка сбила пешехода в Уральске

2 ноября около 15:00 в районе остановки «Вторая база» водитель «Лады Гранты» сбил пешехода, сообщили в департаменте полиции ЗКО. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства и детали происшествия.
Жулдызхан Хасангалиева
Легковушка сбила пешехода в Уральске

12 ноября около 15:00 в районе остановки «Вторая база» водитель «Лады Гранта» сбил пешехода, сообщили в департаменте полиции ЗКО. 

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства и детали происшествия.  

Напомним, на сайте «Электронного правительства» разъяснили, что делать в случае попадания в ДТП: 

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела: составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article