Легковушка сбила пешехода в Уральске

2 ноября около 15:00 в районе остановки «Вторая база» водитель «Лады Гранты» сбил пешехода, сообщили в департаменте полиции ЗКО. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства и детали происшествия.

12 ноября около 15:00 в районе остановки «Вторая база» водитель «Лады Гранта» сбил пешехода, сообщили в департаменте полиции ЗКО.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства и детали происшествия.

Напомним, на сайте «Электронного правительства» разъяснили, что делать в случае попадания в ДТП:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела: составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.