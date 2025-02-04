Петицию против снижения порога по НДС до 15 млн тенге запустили в Казахстане

После недавнего расширенного заседания правительства одной из самых обсуждаемых тем в Казахстане стало повышение НДС с 12% до 20%. Тогда премьер-министр страны Олжас Бектенов заявил о необходимости реализовать комплекс мер по оздоровлению налогово-бюджетной системы страны. По его словам, действующая налоговая система не только не обеспечивает государству объем инвестиций, но и несправедлива по отношению к предпринимателям. Основная налоговая нагрузка ложится на фонд оплаты труда, а значит, на себестоимость.

В тот же день министр национальной экономики РК Серик Жумангарин предложил снизить порог постановки на учет по НДС до 15 миллионов тенге. По мнению юристов Жангельды Сулейманова и Ануарбека Скакова, такая мера существенно приведет к ухудшению положения малого и среднего бизнеса, а возможно и к сокращению численности малого бизнеса в целом, так как существенно увеличится налоговое бремя. Они запустили петицию и просят властей Казахстана отказаться от идеи снижения ставки НДС.

– Во-первых, и сегодняшний порог в 20 тысяч МРП, что на 2025 год составляет 78 640 000 тенге, является достаточно низким и некомфортным для МСБ, и многие предприниматели стараются не перешагнуть этот порог. Во-вторых, постановка на учет по НДС обяжет предпринимателей добавлять к ценам на их товары, работы, услуги, еще и сумму НДС, которую планируют поднять до 20%. Поэтому, минимально их цены увеличатся на 20%. Но в действительности, цены повысятся более значительно. В-третьих, многие представители МСБ не имеют права относить НДС в зачет, так как либо сами создают свои товары, работы, услуги, либо их поставщики не являются плательщиками НДС. Например, закупки с рынков. Поэтому, предпринимателям придется уплачивать в бюджет почти всю сумму НДС, добавленную к цене на их товары, работы, услуги, - говорится в петиции.

В-четвертых, НДС во всём мире считается самым сложным налогом для исчисления. И у нас в Казахстане, по мнению юристов, судебные органы и высшая аудиторская палата отмечала неопределенности и многочисленные нарушения в толковании НДС со стороны налоговых органов.

– Безусловно, МСБ тем более не сможет самостоятельно исполнять налоговые обязательства по НДС и при этом, не сможет также получать квалифицированную помощь специалистов в виду дороговизны их услуг. В-пятых, НДС требует представления ежеквартальных деклараций, ведения налоговых регистров и полноценного бухгалтерского учета, выписки электронных счетов-фактур (ЭСФ - прим. автора), их учета, а также проверки полученных ЭСФ. Всего этого сегодня МСБ не обязан делать. И поэтому, предприниматели вынуждены будут привлекать бухгалтеров, а это дополнительные расходы каждый месяц. В-шестых, наибольшее количество претензий налоговых органов касается НДС. Значит, МСБ тоже будет получать огромное количество уведомлений камерального контроля и предписаний о налоговых проверках. И конечно, у МСБ нет шансов выиграть такие споры, что повлечет часто необоснованное доначисление налогов. В-седьмых, учитывая особое внимание налоговых органов к НДС, предприниматели вынуждены будут уделять огромное внимание оформлению сделок как с своими покупателями, так и с поставщиками. В том числе, заключению договоров. А для этих задач нужны будут юристы, труд которых придется также оплачивать МСБ. В-восьмых, налоговые органы применяют жесткие меры в сфере НДС за любые нарушения, и часто эти меры необоснованные. Такие как «арест» счетов, снятие с учета по НДС и блок ЭСФ. Такие меры приводят почти всегда к банкротству и ликвидации бизнеса, - говорится в тексте петиции.

Таким образом, юристы привели восемь негативных последствий для малого и среднего бизнеса. Однако в реальности их будет больше, уверены они. Возможно даже сократится количество предпринимателей. Авторы петиции попросили власти Казахстана отказаться от идеи понижать ставку по НДС до 15 миллионов тенге.

Ранее мы приводили мнения экспертов и предпринимателей по поводу повышения НДС с 12% до 20%.