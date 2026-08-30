Плюс 37% к производству: как в Казахстане развивают выпуск собственных лекарств

Объем производства казахстанских фармпредприятий за три года вырос на 37%, а доля отечественной продукции на рынке достигла 40,3%.

Фармацевтическая промышленность Казахстана демонстрирует устойчивый рост на фоне реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию". Как сообщается в обзоре редакции Primeminister.kz, государственная политика направлена на снижение зависимости от импорта, расширение линейки отечественных препаратов и привлечение крупного международного капитала.

Рост объемов производства и локализация

За последние три года выпуск казахстанских фармпредприятий увеличился на 37%, достигнув 191 млрд тенге. Позитивная динамика сохраняется и в текущем году: за первое полугодие объем произведенных лекарств и медизделий составил 126,6 млрд тенге, показав прирост почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На сегодняшний день в стране функционируют 209 профильных предприятий, из которых 43 специализируются непосредственно на выпуске лекарственных средств. Доля отечественной продукции в натуральном выражении достигла 40,3%, а зарегистрированный портфель казахстанских компаний насчитывает почти 3 тыс. наименований товаров медицинского назначения.

Инвестиции и новые масштабные проекты

Отрасль привлекает внимание глобальных игроков: такие компании, как AstraZeneca, Pfizer и Roche, участвуют в проектах по локализации и трансферу технологий. Благодаря этому инвестиции в фармпромышленность по итогам 2025 года выросли на 56%, составив 142,8 млн долларов.

В рамках исполнения президентских поручений реализуются восемь крупных инвестпроектов общей стоимостью 391,3 млрд тенге. Новые предприятия появятся в Алматы, Шымкенте, а также в Алматинской и Карагандинской областях, создав около 1,2 тыс. постоянных рабочих мест. Запуск этих производств позволит впервые наладить выпуск более 494 наименований востребованных препаратов для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, орфанных, инфекционных заболеваний и сахарного диабета, что существенно снизит импортную зависимость рынка.

Доступность лекарств в регионах

Параллельно с производством развивается и сбытовая сеть. По всей стране насчитывается свыше 10 тыс. аптечных организаций, из которых около 2,7 тыс. функционируют в сельской местности. Для жителей отдаленных регионов задействовано 11 передвижных аптечных пунктов, а более 2,1 тыс. аптек уже подтвердили соответствие стандартам надлежащей аптечной практики, что гарантирует соблюдение норм хранения и контроля качества препаратов.

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