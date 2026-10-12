Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

По одной полосе откроют движение на путепроводе в Уральске

Ремонт на путепроводе продолжается.
Кристина Кобина
По одной полосе откроют движение на путепроводе в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Уральске временно ограничили движение транспорта в районе автопарка. Причина - прокладка крупного трубопровода высокого давления диаметром 1400 миллиметров под путепроводом, сообщили в акимате Уральска 2 октября. Работы планировали завершить 5 октября, но не успели. Позже в городской администрации отметили, что предварительно движение по мосту планируют запустить уже в понедельник, 12 октября. 

Сегодня, 12 октября, в акимате Уральска пояснили, что движение по мосту откроют, но только частично.

- Сейчас на путепроводе по улице Сырыма Датова продолжается ремонт, строители укрепляют грунт. Чтобы машины могли ездить и ремонт не останавливался, на мосту откроют по одной полосе в каждую сторону. При этом схему движения сделали так, чтобы автомобили не мешали рабочим укреплять грунт, - рассказали в акимате. 

Читайте также

Новости партнёров