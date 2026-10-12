По одной полосе откроют движение на путепроводе в Уральске

В Уральске временно ограничили движение транспорта в районе автопарка. Причина - прокладка крупного трубопровода высокого давления диаметром 1400 миллиметров под путепроводом, сообщили в акимате Уральска 2 октября. Работы планировали завершить 5 октября, но не успели. Позже в городской администрации отметили, что предварительно движение по мосту планируют запустить уже в понедельник, 12 октября.

Сегодня, 12 октября, в акимате Уральска пояснили, что движение по мосту откроют, но только частично.