По одной полосе откроют движение на путепроводе в Уральске

В Уральске временно ограничили движение транспорта в районе автопарка. Причина - прокладка крупного трубопровода высокого давления диаметром 1400 миллиметров под путепроводом, сообщили в акимате Уральска 2 октября. Работы планировали завершить 5 октября, но не успели. Позже в городской администрации отметили, что предварительно движение по мосту планируют запустить уже в понедельник, 12 октября.
Сегодня, 12 октября, в акимате Уральска пояснили, что движение по мосту откроют, но только частично.
- Сейчас на путепроводе по улице Сырыма Датова продолжается ремонт, строители укрепляют грунт. Чтобы машины могли ездить и ремонт не останавливался, на мосту откроют по одной полосе в каждую сторону. При этом схему движения сделали так, чтобы автомобили не мешали рабочим укреплять грунт, - рассказали в акимате.