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Происшествия Социум

Почти 400 подростков задержали ночью на улицах Уральска

Под наблюдение поставили восемь неблагополучных семей и 15 подростков.
Жулдызхан Хасангалиева
Почти 400 подростков задержали ночью на улицах Уральска

С 21 по 31 марта в области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Каникулы».

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что за это время полицейские выявили 443 административных нарушения. В шести случаях продавцы нарушили правила продажи алкоголя. Также зафиксированы 398 случаев, когда несовершеннолетние находились ночью на улице или в развлекательных заведениях без взрослых. Под наблюдение поставили восемь неблагополучных семей и 15 подростков. С родителями и детьми провели профилактические беседы. 

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