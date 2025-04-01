Почти 400 подростков задержали ночью на улицах Уральска

С 21 по 31 марта в области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Каникулы».

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что за это время полицейские выявили 443 административных нарушения. В шести случаях продавцы нарушили правила продажи алкоголя. Также зафиксированы 398 случаев, когда несовершеннолетние находились ночью на улице или в развлекательных заведениях без взрослых. Под наблюдение поставили восемь неблагополучных семей и 15 подростков. С родителями и детьми провели профилактические беседы.