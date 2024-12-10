9 декабря в ЦОУ поступило сообщение о том, что на мосту Бергалиева стоит человек и готовится к прыжку. Патрульные, прибыли на место происшествия, подросток стоял на краю моста. Они начали с ним разговаривать, стараясь отвлечь его. Юношу удалось вывести в безопасное место

17-летний подросток пытался спрыгнуть с моста в Атырау, сообщили в polisia.kz.

— 9 декабря в ЦОУ поступило сообщение о том, что на мосту Бергалиева стоит человек и готовится к прыжку. Патрульные, прибыли на место происшествия, подросток стоял на краю моста. Они начали с ним разговаривать, стараясь отвлечь его. Юношу удалось вывести в безопасное место, — говорится на сайте МВД РК.

Полиция устанавливает причины, побудившие молодого человека к такому поступку, и продолжает расследование.

Напомним, статистика суицидов в Казахстане пугающая. За январь-июль 2024 года было зарегистрировано 2,1 тысячи завершенных случаев суицида. За полгода счеты с жизнью в Казахстане свели 112 детей и подростков. По словам психологов, причины суицида среди подростков могу быть разные: проблемы в семье, в школе или неразделённая любовь, но это не повод сводить счеты с жизнью.