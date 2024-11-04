Скидку на газ могут сделать получателям АСП из ЗКО

По данным министерства энергетики РК, в городе Шымкент и Западно-Казахстанской области в пилотном режиме запускается проект «Социальный кошелек». Этот проект направлен для более широкого охвата и автоматизации предоставления скидок в оплате за товарный газ получателям адресной социальной и жилищной помощи.

По данным министерства энергетики РК, в городе Шымкент и Западно-Казахстанской области в пилотном режиме запускается проект «Социальный кошелек». Этот проект направлен для более широкого охвата и автоматизации предоставления скидок в оплате за товарный газ получателям адресной социальной и жилищной помощи.

Согласно алгоритму «Социального кошелька» граждане, получающие адресную социальную и жилищную помощь через единый номер 1414 получат SMS-уведомление о необходимости установить приложение eGov-mobile, в котором будет отражен сервис «Социальный кошелек».

В этом сервисе вышеуказанные граждане смогут активировать ваучер на товарный газ на лицевой счет абонента АО «QazaqGaz Aimaq». Сумма ваучера будет определяться исходя из объема потребления газа за текущий месяц.

– Минэнерго совместно Министерствами нацэкономики, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, труда и социальной защиты населения по согласованию с акиматами города Шымкент и ЗКО подготовлен проект совместного приказа «О запуске пилотного проекта по оказанию услуги «Предоставление ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной помощи», - сообщили в ведомстве.

Пилотный проект будет длиться 6 месяцев и по результатам будет принято решение о масштабировании проекта на весь Казахстан. Проект приказа размещен на портале «Открытые НПА».