Председатель Союза писателей Казахстана, заслуженный работник культуры Казахстана, писатель Мереке Кулкенов посетил избирательный участок №584, находящийся на территории школы-гимназии №175, сообщает Региональная служба коммуникаций г.Алматы. Он поделился мнением о проведении голосования в стране по вопросу строительства АЭС.

- Референдум – это важный шаг к укреплению демократии, и это уникальная возможность для граждан выразить свою точку зрения, повлиять на будущее нашей страны и видеть активные положительные перемены в обществе, - отметил общественный деятель Мереке Кулкенов.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции на территории Казахстана. Алматинцы активно голосуют на избирательных участках по месту жительства. Всего в мегаполисе действуют 624 избирательных участков, которые будут открыты до 20.00.