Причину крушения вертолета МИ-8 в Актобе назвали в Минобороны

Заместитель министра обороны Казахстана Шайх-Хасан Жазыкбаев прокомментировал инцидент с крушением вертолета МИ-8 в Актюбинской области, передает Kazinform. Он отметил, что по данному факту начата служебная проверка.

— Выясняется причина аварии. Могу сказать, что проверяются разные версии. Пока что основная версия — техническая неисправность вертолета, - сообщил Жазыкбаев в кулуарах Сената.

Напомним, трагедия произошла 9 ноября в районе поселка Сарыжар Актюбинской области. Во время учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Военного института Сил воздушной обороны. На борту находилось три члена экипажа. Один из них - Батыр Уразымбетов скончался.

Майор Уразымбетов окончил Военный институт Сил воздушной обороны в 2009 году, получив специальность «Самолеты, вертолеты и авиационные двигатели». Он служил на разных должностях и имел большой опыт работы с вертолетом МИ-8, общий налет превышал 500 часов.

11 ноября в Актобе простились с погибшим офицером. Церемония прощания с летчиком, погибшим при выполнении учебно-тренировочного полета, прошла в стенах Военного института Сил воздушной обороны. В ней приняло участие руководство сил воздушной обороны, коллектив летного вуза, родные и близкие трагически погибшего офицера. У 36-летнего майора остались жена и двое детей.

При жесткой посадке также пострадали майор Бибарыс Ибраев, командир авиационной эскадрильи, и старший лейтенант Рустем Нигметов, старший летчик-инструктор учебного центра. Заместитель главного врача многопрофильной областной больницы сообщил, что их состояние оценивалось как стабильно тяжелое.