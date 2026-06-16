На свалке нашли шприцы и пробирки с биоматериалами.

Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором сообщается об обнаружении на мусорной свалке пробирок с кровью и использованных шприцев в селе Байконыс района Байтерек. Тогда информацию подтвердили в профильных службах региона. Позже заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гульдана Кереева рассказала, что предварительный вес находки составил 144 килограмма.

16 июня в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области рассказали, что выброшенные в степи пробирки с анализами крови принадлежали пациентам сразу трех поликлиник Уральска: №1, №2 и №4. При этом в самом ведомстве подчеркнули, медицинские учреждения к образовавшейся стихийной свалке непричастны.

-Во всех трех поликлиниках строго соблюдаются санитарные требования. Проверка показала, что процесс сбора и хранения использованных материалов в медучреждениях отлажен без грубых нарушений. Проблема возникла на этапе утилизации. Вывозом и уничтожением отходов по договору занималась частная компания, - сообщили в ведомстве.

Вся ответственность за инцидент легла на плечи частного бизнеса, который должен был ликвидировать отходы по правилам. В отношении индивидуального предпринимателя, занимавшегося транспортировкой, уже начато официальное расследование.