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Социум Экономика

Сахар снова дорожает: самые низкие цены – в Уральске

На 4 марта в Уральске самая низкая цена на сахар – 363 тенге за килограмм.
Жулдызхан Хасангалиева
Сахар снова дорожает: самые низкие цены – в Уральске

С 25 февраля по 4 марта в Казахстане сахар подорожал на 1,4%, сообщает аналитический телеграм-канал DataHub. Такой быстрый рост цен – редкость. В последний раз он был в апреле 2024 года, а до этого – в августе 2022-го. Сильнее всего цены выросли в Усть-Каменогорске, Павлодаре и Петропавловске – на 3,4% за неделю. 

Большая часть сахара в Казахстане – импортная, в основном из России. В 2024 году на местную продукцию приходилось всего 26% рынка (не считая серого импорта, о котором иногда говорят производители).

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При этом во втором полугодии 2024 года цены на сахар почти не менялись, хотя производство сокращалось, а экспорт и реэкспорт росли. Продолжается ли этот тренд в 2025 году, пока неясно, но с середины января цены стабильно идут вверх – уже седьмую неделю подряд.

Вот сколько стоит килограмм сахара в разных городах на 4 марта:

  • Уральск – 363 тенге
  • Атырау – 388 тенге
  • Актобе – 378 тенге
  • Актау – 381 тенге

Ранее мы писали, что на 18 февраля 2025 года года цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Удорожание коснулось 12 из 19 наименований социально значимых продуктов. Существеннее всего выросли в цене картофель (сразу на 60,6%), репчатый лук (на 28,5%), белокочанная капуста (на 16,6%), соль (на 14,4%) и сливочное масло (на 10,2%). Подорожали также подсолнечное масло и говядина (на 8,4% для каждого вида продукции), курица (на 6,7%), кефир (на 6,6%), пастеризованное молоко (на 6,2%), хлеб (на 5,6%) и творог (на 3,1%). 


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