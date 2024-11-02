Семь участков земли выставят на аукцион в Уральске

Аукцион по продаже права на аренду земельных участков для строительства коммерческих объектов пройдёт в Уральске. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте акимата города.

Аукцион по продаже права на аренду земельных участков для строительства коммерческих объектов пройдёт в Уральске. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте акимата города.

Аукцион начнётся 19 ноября в 11 часов на портале е-kazyna.kz.

— На аукционе выставят семь земельных участков для коммерческой деятельности в Уральске, посёлке Зачаганск и Деркул. Регистрация участников начинается со дня публикации и заканчивается за пять минут до начала аукциона, — говорится в сообщении.

Заявки на участие в аукционе принимаются на том же портале.